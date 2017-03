Con una entusiasta cantidad de fans de todas las edades, Gaturro crece día a día desde su tejado. Es un avezado y crítico observador de las costumbres cotidianas. Los chicos se deslumbran con sus formas y colores, los jóvenes y adultos festejan el contenido irónico y sarcástico. With an enthusiastic group of loyal fans, Gaturro grows in popularity each and every day. He is an astute and critical observer of our daily habits. Children love the character and drawing style, and parents love the sarcastic, ironic humor.